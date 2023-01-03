Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Anayurt ve Osmaniye Mahallelerinde vatandaşla buluşarak, yapılan yatırım ve projelerle ilgili mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu.

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Anayurt ve Osmaniye Mahallelerinde vatandaşla buluşarak, yapılan yatırım ve projelerle ilgili mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Anayurt Mahallesi ve Osmaniye Mahallesi Köy Konaklarında vatandaşla bir araya geldi. Sincan’ın geleceği ve yatırımları üzerine projelerini anlatan Başkan Ercan, vatandaşları da dinleyerek taleplerini not etti.