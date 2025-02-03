Ankara’nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşla sık sık bir araya gelerek gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. İşitme engelli vatandaşlarla buluşan Başkan Ercan, işaret diliyle konuşarak da her daim yanlarında olduklarını ifade etti. Ardından Sincan Park’a geçen Başkan Ercan kış güneşinin tadını çıkaran vatandaşlarla sohbet etti.

Engelsiz yaşamı destekleyen projeleriyle öne çıkan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Dünya Sağırlar İslam Federasyonu Başkanı Muhammed İkbal Yıldız’ın katılımıyla düzenlenen "Kadınlar ile Sohbet" programında işitme engelli vatandaşlarla buluştu. Törekent Hanımlar Konağı’nda gerçekleşen programa Başkan Ercan’ın yanı sıra eşi Emine Ercan ve AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca da katıldı.

Programda konukları işaret diliyle selamlayan Başkan Ercan, "Kadının gücü çok daha farklı. Bir araya geldiniz zaman yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Çok güzel bir örneğini burada gösteriyorsunuz" dedi.

Programın ardından Sincan Park’a geçen Başkan Ercan, vatandaşlarla bir araya geldi. Kışın ortasında güneşli havayı gören vatandaşlar Sincan Park’a akın etti. Oyun parkında oynayan çocuklar ve piknik yapan aileler Başkan Ercan’ı sevgiyle karşıladı. Edilen sohbetlerin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla güzel bir günün anısı kaydedildi.