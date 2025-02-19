Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, 3. sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek, belediyeyi ve görevlerini anlattı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde eğitim gören Merkez İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Malik Ercan’ı ziyaret etti. Hayat Bilgisi dersi ’Yönetim Birimlerini Tanıyalım’ konusu kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ercan, belediyeyi ve görevlerini anlatarak tecrübelerini paylaştı.

Geleceğin mimarı çocukların daha bilgili olması hedefiyle çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Ercan, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Merkez İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Nursevil Koyunlarlı eşliğinde belediyemizi ziyaret etti. Hayat Bilgisi dersi kapsamında Yönetim Birimlerini Tanıyalım konusunda tecrübelerimizi paylaştık" ifadeleri yer aldı.