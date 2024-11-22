Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, okul ziyaretlerine devam ediyor. Erman Ilıcak Fen Lisesi’nde gençlerle buluşan Başkan Ercan, “Öğrencilerimizin başarısından dolayı gurur duyuyoruz. Her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerle buluşmaya devam ediyor. Okullara ziyaretler düzenleyerek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ercan, Erman Ilıcak Fen Lisesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Okul yönetimi ile bir araya gelen Başkan Ercan, öğrenciler tarafından karşılandı. Gençlerle sohbet eden ve hayata dair tavsiyelerde bulunan Ercan, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Başkan Ercan, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Her biri gurur kaynağımız, aydınlık geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya geldik. Genç kardeşlerimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti ifade eden Ercan, “Okulumuz çok güzel, takip ediyoruz. Öğrencilerimizin başarısından dolayı gurur duyuyoruz. Kısa bir süre içerisinde Ankara’da, hatta Türkiye’de adından söz ettiren, dikkat çeken bir okul haline geldi. Bundan dolayı müdürüme, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi gayretli, hevesli gençlere çok teşekkür ediyorum. Eğitim ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.