Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile arazi yollarında çalışmalar sürüyor. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim" dedi.

Yenipazar ilçesinde, çiftçilerin tarlalarına daha kolay ulaşım sağlaması ve tarım faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla bozulan arazi yollarında başlatılan çalışmalar sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğiyle sürdürülen yol yapım çalışmaları çerçevesinde çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Ercan, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ekipleriyle arazi yollarımızda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.