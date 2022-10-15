Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nın genç sporcularını Eko-Çiftlik’te ağırladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nın genç sporcularını Eko-Çiftlik’te ağırladı.

Sincan’ın yatırımlarından biri olan Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nin konukları bu defa sporculardı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nın genç sporcularını Eko-Çiftlik’te ağırladı.

Sporcularla sohbet eden Başkan Ercan, Eko-Çiftlik’te bulunan ve geleneksel Türk motiflerinden oluşan kıl çadırda gerçekleşen ziyaret sırasında bol bol spordan konuşurken, Eşi Emine Ercan da genç sporcuları azimleri ve başarılarından dolayı tebrik etti. Ampute Futbol Milli Takımımızın dünya şampiyonluğunu da hatırlatan Başkan Ercan, sporculara başarılar diledi.