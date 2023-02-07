Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremde hayatını kaybedenlerin Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki bazı vatandaşların cenaze namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremde hayatını kaybedenlerin Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki bazı vatandaşların cenaze namazını kıldırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere dün bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde Gaziantep’te vefat eden Kemal Taşçı ve Cuma Sezen için Bahaeddin Nakıboğlu Camii’nde cenaze namazını kıldırdı. Taşçı ve Sezen için helallik isteyen Erbaş, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diledi.

Depremde hasar alan camiyi inceledi

Erbaş, daha sonra Şahinbey’de bulunan ve depremde hasar alan Kaplan Kardeşler Camii’nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Burada aynı aileden olan ve depremde hayatını kaybeden Mehmet, Mevlüde, Ahmet, Furkan ve Rümeysa Hafza Mengilli’nin cenaze namazlarını kıldıran Erbaş, daha sonra Gaziantep Asri Mezarlığındaki Hanifi Şireci Camii’ne geçerek, yine depremde hayatını kaybeden Ebubekir Karabaş ile Fatma Aslan’ın cenaze namazlarını kıldırarak, ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kahramanmaraş’a gitti

Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a geçen Erbaş, Dulkadiroğlu’ndaki Kapıçam Şehir Mezarlığında vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti, ardından cenaze namazını kıldırdı.

Deprem koordinasyon merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cenaze namazlarını kıldırdıktan sonra Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki deprem kriz merkezini ziyaret etti. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığının Deprem Koordinasyon Merkezine giden Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.