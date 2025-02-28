Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ankara’daki temasları sonucunda Malatya’ya 17 milyar TL değerinde hibe ve fon kazandırdıklarını, ayrıca kanalizasyon ve yağmur drenaj hatları için 6 milyar TL’lik yatırım yapıldığını açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İlçe Terminali esnaflarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Er, esnafın daha verimli ve konforlu bir ortamda hizmet verebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İlçe Terminali’ni ziyaret ederek esnaflarla buluştu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Er, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalara da değinerek, "Malatya’mızı yeniden inşa ederken, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin dört bir yanı şantiye alanına dönmüş durumda. Ancak çalışmalar tamamlandığında Malatya, eskisinden daha güzel olacak. Göreve geldiğimizden bu yana ‘En son vatandaşımız kalıcı iş yerine ve evine kavuşana kadar durmak yok’ dedik ve bu anlayışla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devletin deprem bölgelerine yönelik desteğinin devam ettiğini belirten Başkan Er, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgelerine herhangi bir kısıtlama yapılmadı. 4-5 ay içinde 95 bin konutun ihalesini gerçekleştirdik ve 26 binden fazla konutun teslimini yaptık. 2025 yılı sonunda konut ve iş yerlerinin büyük bir bölümünü teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Esnafın şehir ekonomisindeki önemine vurgu yapan Başkan Er, "Esnaflarımız bizim için çok kıymetlidir. Onların daha iyi şartlarda hizmet vermesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İlçelere ve çevre illere taşımacılık yapan esnafımızın taleplerini dinleyerek çözüm üretmek için buradayız" şeklinde konuştu.

Malatya’ya önemli yatırımlar kazandırdıklarını belirten Başkan Er, "Ankara’daki temaslarımız sonucunda şehrimize yaklaşık 17 milyar TL değerinde hibe ve fon sağladık. Konut projelerinin yanı sıra altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Sadece kanalizasyon ve yağmur drenaj hatları için 6 milyar TL’lik yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Er, esnafın her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, sorunların çözümü noktasında çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.