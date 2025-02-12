Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 95 bin konutun ihalesinin tamamlandığını ve 2025 yılı sonuna kadar büyük bir kısmının teslim edileceğini açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Er, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarken, Malatya’da deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Er, "80 bin hak sahibimiz var, ancak şu ana kadar 95 bin konutun ihalesi tamamlandı. 2025 yılı sonuna kadar büyük bir kısmını teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Deprem sonrası devletin etkin bir şekilde çalıştığını vurgulayan Başkan Er, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlıklarımızın koordinasyonuyla ve yerel yönetimlerin desteğiyle önemli mesafeler kat ettik. Malatya’nın yeniden inşası için büyük bir gayret içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından Malatya’da yürütülen konut projelerine ilişkin bilgi veren Başkan Er, "Şehrimizde 80 bin hak sahibimiz var. Ancak Allah’a şükürler olsun ki 95 bin konutun ihalesi tamamlandı. Bu, Malatya’nın yeniden inşası açısından büyük bir adımdır. Çarşı projesi dahil olmak üzere, 2025 yılının sonuna kadar konutların büyük bölümünü teslim etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan altyapı yatırımlarına da dikkat çeken Başkan Er, "İsale hatları, kanalizasyon ve su şebekeleri gibi kritik altyapı projelerimiz de devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Er, 24 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti sırasında belediye olarak taleplerini ilettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, taleplerimize olumlu yaklaştı ve gerekli talimatları verdi. Yakın zamanda bu konularla ilgili müjdeleri sizlerle paylaşacağız" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile yapılan görüşmeler sonucunda elektrik ve doğalgaz aboneliklerinde yaşanan sıkıntıların giderildiğini de duyuran Başkan Er, vatandaşların artık sorunsuz bir şekilde abonelik işlemlerini gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından meclis gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kabul edildi. Diğer gündem maddelerinin bir kısmı ilgili komisyonlara havale edilirken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya ertelendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantılarının ikinci birleşimi, 18 Şubat Salı günü saat 14.00’te yapılacak.