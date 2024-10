Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özdemir mesajında; “Bugün, tarihimizin şan ve şerefle dolu en kıymetli günlerinden birini daha coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümüne erişmenin onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, geleceğimizin en büyük güvencesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin fedakârlıklarıyla, yoktan var edilen eşsiz bir mücadeleyle kazanılmıştır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tüm milletimiz 7’den 70’e omuz omuza vererek, dünya tarihine örnek olacak bir İstiklal ve İstikbal mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır” dedi. Çağdaş, demokratik, eşitlik ve adalet gibi temel değerlere dayanan cumhuriyetin, milletin karakterine en uygun yönetim biçimi olduğuna vurgu yapan Başkan Emrah Özdemir; "Kadın-erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, hukukun üstünlüğü gibi sayısız özelliğiyle cumhuriyet, yaşamın her alanında yol göstericimiz olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’en büyük eserim2 dediği cumhuriyete sahip çıkmak, onu sonsuza dek yaşatmak, milletimizin her bir ferdinin en temel görevidir. Atatürk’ün ’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünden hareketle bizler de Niğde’mize ve siz kıymetli hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için şehrimizin geleceğini inşa ediyor, gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Niğde bırakabilmek adına yoğun çaba gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yaptığı açıklamada TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısını kınayan Başkan Özdemir; "Ülkemizin birliğini bozmaya çalışan hain saldırılar karşısında birlik ve beraberlik içerisinde canımız pahasına mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısını nefretle kınıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimiz, atalarımızın 101 yıl önce bu toprakları nasıl savunduysa bugün de aynı azim ve kararlılıkla istiklal ve istikbalini koruyacak güce sahiptir. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin ve değerli Niğdeli hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.