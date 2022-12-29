Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her hafta perşembe günleri vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Toplantıları ile 2022 yılı içerisinde bin 500’ü aşkın Safranbolulu ile görüştü.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her hafta perşembe günleri vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Toplantıları ile 2022 yılı içerisinde bin 500’ü aşkın Safranbolulu ile görüştü.

Göreve başladığı ilk günden bu yana vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile çalıştığını söyleyen Başkan Köse, "Safranbolu ve Safranbolu halkı için çalışıyoruz" dedi.

Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelmekten, onları ziyaret ederek sohbet etmekten, dertleşmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Köse, "Amacımız halkımızın en iyi hizmeti alarak hayatlarını en güzel şekilde idame ettirebilmeleri. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte tüm çalışmalarımız da bu yönde" şeklinde konuştu.

Halk günü toplantılarının da bu yönde oldukça verimli geçtiğini ifade eden Köse, "Vatandaşlarımız bizlere taleplerini, isteklerini söylüyor talebin durumuna ve aciliyetine göre ilgili müdürlüğümüzü derhal devreye alıyoruz. Çözüm noktasında da mutlaka geri dönüş sağlıyoruz. Ben değerli hemşerilerime gösterdikleri ilgi ve verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. 2023 yılında da halkımızla yan yana olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.