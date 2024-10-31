Karabiga Belediye Başkan Ahmet Elbi, Karabiga Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören tüm erkek öğrencilere halı saha ayakkabısı, kız öğrencilere ise spor ayakkabısı hediye etti.

Karabiga’da Belediye Başkanı Ahmet Elbi önderliğindeki hizmet ve gönül belediyeciliği atağı büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Bir yandan projeler devam ederken bir yandan da 7’den 70’e gönüllere taht kuran Başkan Elbi bu kezde beldedeki tüm çocuklara ayırmadan spor ayakkabısı dağıttı.

Karabiga’da yapımı tamamlanan yeni halı saha da çocuklarla futbol oynarken çocukların halı saha ayakkabısı isteklerini kırmayan Başkan Ahmet Elbi, Karabiga Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören tüm öğrencileri ayırmadan Erkeklere Halı Saha Ayakkabısı,Kızlara ise spor ayakkabısı hediye etti.

Çocukları sınıflarında ziyaret ederek tek tek hediyelerini veren Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi yaptığı açıklamada, "Kıymetli çocuklarımıza geçtiğimiz hafta bir söz vermiştik. Vakit kaybetmeden sözümüzü gerçekleştirdik. Okulumuzda öğrenim gören tüm çocuklarımıza hiçbirini ayırmadan erkeklere halı saha ayakkabısı kızlarımıza ise spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Her yıl düzenli olarak sene başında kırtasiye malzemesi,yıl sonunda karne hediyesi ve zaman zaman bu şekilde hediyeler ile onları mutlu etmeyi çok seviyoruz. Onların yüzündeki o gülümseme bizler için paha biçilemez” dedi.