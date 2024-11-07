Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinin Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga Meslek Yüksek Okulu’nda otomotiv bölümü öğrencilerinin dersine konuk olarak öğrenciler ile sohbet etti.

Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ertuğrul Bilgücü,Okul yönetimi ve bölüm öğretmenlerinin de katıldığı programda Başkan Elbi çocuklar ile meslek üzerine konuştu. Otomotiv sektöründe meslekteki 30 yılı aşkın süredir olan tecrübelerini ve meslek deneyimlerini öğrenciler ile paylaşan Başkan Elbi, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Buradaki söyleşi programının ardından Başkan Ahmet Elbi, Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ertuğrul Bilgücü’nü ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı.