Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk döneminde çocuklara mont ve bot hediye etti.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi yaptığı çalışmalar ve destekleriyle Karabigalı çocukların gönüllerinde taht kurmaya devam ediyor. Son dönemde aldığı yatırımlar ve beldeye kazandırılan projeler ile hizmet belediyeciliğinin en iyi örneği haline gelen Karabiga’da Başkan Ahmet Elbi gönüllere dokunmayı da başardı. 2023-2024 Eğitim öğretim yılının sonunda Karabiga’daki tüm çocuklara akıllı saat, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı başında yine Karabiga’daki tüm çocuklara kırtasiye malzemesi ve ayakkabı hediye eden Başkan Elbi sömestr karne töreninde ise, Karabiga Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören tüm çocuklara mont ve bot hediye etti.

Çocukların karne heyecanlarına ortak olan Başkan Ahmet Elbi, “Karabiga’mızda çocuklarımızın karne günü heyecanlarına ortak olduk. Eğitim ve Öğretim hayatlarının her anında destek olarak yanlarında olduğumuz sevgili çocuklarımıza hiç ayırmadan mont ve bot hediye ettik. Karabiga’mızda eğitim ve öğrenim gören çocuklarımıza ve gençlerimizin tüm ihtiyaçlarında karne heyecanlarında yanlarında olarak onların da en büyük destekçisi olma gayemizi sürdüreceğiz. Karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, onları azimle yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimize kıymetli öğretmenlerimize ve değerli velilerine iyi tatiller diliyorum” dedi.