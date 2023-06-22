Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinin Belediye Başkanı Ahmet Elbi basın mensupları ile bir araya geldi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi gazetecilerle bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk işlerinin alt yapı sorunlarını çözmek olduğunu ifade eden Başkan Elbi, "Sık sık kesilen su sıkıntılarını çözmek için İller Bankasına su-kap projesi sunduk. Yüzde 50 hibe ile projemizin yatırımı 60 milyon lirayı buldu. 80 kilometre uzunluğunda su boruları döşenerek kanalizasyon, yağmur suyu hatları asbestli borulardan kurtulmuş oldu. Yeni bir su deposu yapıyoruz. Su depomuz, yeni pompa ve borularla döşenmiş olacak. Şu anda alt yapıda yüzde 50’yi geçtik. Biten yerlerde de üst yapıya geçtik. Çarşı merkezinde kilit taş döşeme başladı. Vatandaşlarımızı özellikle yazın toz, kışın çamurdan bir an önce kurtarmak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır rica ediyoruz. Doğalgaz çalışmalarımız alt yapı ile birlikte yürüyor. Şu anda Karabiga’nın yüzde 85’inde doğalgaz kullanılıyor. 4 sokakta doğalgaz taşımalı olarak devam ediyor. Temmuz ayının 25’inde tamamlanacak.Bu projeler büyük projeler 382 milyon lira Karabiga’nın altına yatırım yaptık. Karabiga-Biga arası eski yolumuz dar bir yoldu devletimizin desteği ile yolumuz genişledi. Sıcak asfalt projemizi tamamlamak için Milletvekillerimiz ile görüştük. Bu yaz sıcak asfalt atılacak. Karabiga’mız da 1957 yılında yapılmış okulumuz yenilendi. 16 sınıflı 600 öğrenci kapasiteli ilk ve ortaokul kazandırdık" dedi.

’10 bin tonluk gemiler yanaşabilecek’

Beldenin büyük ihtiyacı olan liman projesinin yatırım aşamasında olduğunu belirten Başkan Elbi, "Deprem felaketi olmasaydı ihalesi yapılacaktı. Takipçisiyiz. Bandırma artık yetersiz kaldığı için Karabiga limanı önemli. Şu anda limanımıza 3 bin tonluk gemiler yanaşabiliyor. Bölgemizden gelen taleplerle projemiz tamamlandığında 10 bin tonluk gemiler yanaşabilecek. Yat limanı projemiz tamamlandığında balıkçı barınağı, satış mezat yerleri olacak. Karabiga’mıza ayrıca hareket kazandıracak. Sahillerimiz yetersizdi. Mavi bayraklı plajımız vardı. Yeni bir proje yaptık palmiye sahilini kazandırdık. Bölgemizde sadece Çanakkale’de olan akua parkı Karabigamıza kazandırma çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yaz sezonunda kazandıracağız. Balıkçı lokantalarınızın ve plajlarımızın içinde olduğu 40 dönümlük millet bahçesi çalışmamız var. Karabiga’nın söğütlü yalı koyunu Orman İşletme Müdürlüğünden kiralama yapılarak dinlenme ve bungalov evlerini hayata geçirme projemizin ihale aşamasındayız. Karabigamız ağır sanayi değil, turizmin cenneti olacak. İnsanlarımızın yaz kış kalabilecekleri bir yer olacak. Yapılacak işimiz çok" şeklinde konuştu.

Başkan Elbi ayrıca her yıl düzenlenen deniz festivaline tüm vatandaşları davet etti.