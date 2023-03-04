Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından deprem bölgesinde görev yapan belediye personeline fedakar ve vefakar çalışmaları için plaket takdim etti.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından deprem bölgesinde görev yapan belediye personeline fedakar ve vefakar çalışmaları için plaket takdim etti.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Biga ilçesine bağlı Karabiga belde Belediyesi ekipleri de deprem bölgesinde günlerce canla başla mücadele etti. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi’de deprem bölgesine giderek, çalışmalara katılmıştı. Deprem bölgesinden dönen Karabiga Belediyesi personeli, başkanlık makamında Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile bir araya geldi. Başkan Ahmet Elbi, deprem bölgesinde görev yapan personele teşekkür edip, plaket takdim etti.

Karabiga Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak, oradaki vatandaşlarımıza merhem olmak amacıyla bu bölgeye giden belediye personelimizi Karabiga Belediye Başkanı Sayın Ahmet Elbi, fedakar ve vefakar çalışmaları için plaketle ödüllendirdi. Personelimize çalışmaları ve göstermiş oldukları üstün gayretleri için teşekkürlerimizi sunarız” denildi.