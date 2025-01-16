Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Alper Gezeravcı Kültür Merkezi’nde sınavlara hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin hedeflerini dinleyen ve onlara moral veren Başkan Ekinci, gençlere yönelik sürpriz bir etkinlik müjdesi verdi.

Öğrenciler ile buluşan Başkan Ekinci, “Hayalleri büyük, yolları uzun. Bu zorlu yolculuklarında onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Sorgun Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ekinci, yakın zamanda gençlerin motivasyonlarını artıracak özel bir etkinlik düzenleyeceklerinin müjdesini vererek, “Gençlerimizin hayallerine ışık tutacak, ilham verecek bir sürprizimiz var. Peki, bu sürprizin konuğu kim olabilir? Çok yakında açıklayacağız, beklemede kalın!” dedi.

Sorgun Belediyesi’nin gençlere yönelik projelerine de değinen Başkan Ekinci, Alper Gezeravcı Kültür Merkezi’nin sadece bir sınav hazırlık merkezi değil, aynı zamanda gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen bir yapı olduğunu ifade etti.