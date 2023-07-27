Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi, şehrin tüm mahallelerinde ihtiyaca yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şehir merkezinde İnönü Caddesi, Nefsipulathane Mahallesi ve Çolaklı Mahallesi’ndeki parke döşeme ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehir merkezindeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat’ımızın tüm mahallelerinde ihtiyaç analizleri yaptık. Bu analizler sonucunda bir çalışma planı ve programı belirledi. Programımız dahilinde şehir merkezindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akçaabat’ın daha modern ve yaşanılabilir bir şehir olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, çevre düzenlemesinden kaldırımlara, doğalgaz sonrası bozulan yolların onarımından parke tamiratı ve parke döşemesine kadar birçok çalışmalarımız eş zamanlı olarak ilerliyor. Mevsim şartlarının da elverişli hale gelmesiyle birlikte tüm çalışmalarımız hız kazanmış durumdadır. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı da yakından takip ediyor bir an önce nihayetlendirilmesi için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Akçaabat Belediyesi olarak bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızla şehrimizin her noktasına hizmet götürmeye çalıştık. Ekiplerimiz, büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Bu meşakkatli ve yoğun süreçte sabır ve anlayış gösteren hemşehrilerime, hiç durmadan çalışan ekiplerimize, paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Atatürk Bulvarı’nı inceledi

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin en işlek bulvarında yapılan çalışmaları da inceledi. Atatürk Bulvarı’nda yapılan yol düzenleme ve kaldırım çalışmalarının etap etap ve süratle ilerlediğini belirten Başkan Ekim, bulvarın yeniden düzenlenmesiyle birlikte trafikte yaşanan olumsuzlukların da ortadan kalkacağının altını çizdi. Başkan Ekim, “Atatürk Bulvarını, Hamam Çimeni Çarşısının önüne kadar kaldırımları, otopark alanları, otobüs, minibüs ve taksi durakları ile birlikte yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımıza ilk etapta Kaymakamlık binasının önünden başladık. Ardından belediyemiz önündeki yol, kaldırım ve otopark düzenleme çalışmasına devam ettik. Bu çalışmalarla birlikte belediye binasının ön tarafında bulunan taksi durağı ve araçlar Atatürk Parkı’ndaki üst geçidin altına alındı. Minibüs ve otobüslerin yolcu alabilmeleri için cepler oluşturduk. Kaldırımları genişlettik. Şuan da çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Atatürk Bulvarı düzenleme işinin ilk etabı yüzde 90 tamamlandı. Belediye önünden devam eden ikinci etabında ise sona yaklaşıldı. Üçüncü etabı oluşturan Hamam Çimeni kısmı için ise hazırlıklara başladık. Bulvar üzerinde kaldırım düzenleme ve yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte trafik akışı daha rahat ve sağlıklı olacak. Belediye otobüsleri, yolcu minibüsleri ve turizm firmalarının araları için yapılan duraklar sayesinde daha kolay yolcu alınabilecek. Yolcu indirme- bindirme cepleri sayesinde de vatandaşlarımız rahat ve düzenli olarak dolmuşlara ve otobüslere ulaşabilecek. Şehir içinde yaptığımız tüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her şey Akçaabat’ımız ve Akçaabatlı hemşehrilerimiz için. Durmak yok; çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.