Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yarıyıl tatiline giren öğrenciler için program düzenlendi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yarıyıl tatiline giren öğrenciler için program düzenlendi.

Düzenlenen programa Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karne günü programına katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak olan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, minik öğrencilerin sınıflarını gezerek onlarla sohbet etti. Başkan Ekim, minik öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette onların karne gününü kutladı.

Belediye Başkanı Ekim, “20 Ocak 2023 Cuma tüm yurtta olduğu gibi Akçaabat’taki öğrenciler karnelerini aldılar. Öğrencilerimiz, onların aileleri ve öğretmenleri büyük bir özveri ve titizlikle sürdürdükleri bir eğitim döneminin ilk yarısını tamamladılar. Emeklerinin göstergeleri olan karnelerini alan yavrularımızı kutluyor; onların ailelerini ve öğretmemelerini tebrik ediyorum. En kıymetlilerimiz çocuklarımız, yarınlarımızdır; evlerimizin neşesidir. Sevgili yavrularımız; okullarda edindiğiniz bilgi ve tecrübeler, sizlerin gelecekte emin adımlarla yürümenizi sağlayacaktır. Bu süreçte elde ettiğiniz her kazanım, sizlerin bilgili, meraklı, ahlaklı bireyler olmanıza katkıda bulunacaktır. Yarıyıl tatilinde doyasıya eğlenin. Ailenizle birlikte Akçaabat’ın güzelliklerini keşfedin. Spor yapın, arkadaşlarınızla yürüyüş yapın. Bol bol kitap okumayı da ihmal etmeyin. İkinci döneme dinlenmiş bir şekilde girin. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu tatiller diliyorum” dedi.