Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Bitlis İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Müdür Ekici’nin Pazartesi günü görevi teslim alacağı öğrenildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Bitlis İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

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