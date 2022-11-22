Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetim kurulu başkanlığı seçimini kaybeden Mustafa Eken, görevini çiçeklerle devredeceğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetim kurulu başkanlığı seçimini kaybeden Mustafa Eken, görevini çiçeklerle devredeceğini söyledi.

STSO Başkanı Mustafa Eken veda programı düzenleyerek basın mensupları ile bir araya geldi. Odanın toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan Eken, “Ben ve ekip arkadaşlarım sevdalısı olduğumuz şehre küskün değiliz ve küsmeyeceğiz” dedi.

Eken, “ Bu şehirde işsizliği bitirmek benim en büyük hayalimdi. Görev süresince Sivas’ta bir tane işsiz kardeşimi görmek benim için görevimi tamamlamak anlamına geliyordu. Ben göremedim fakat bir sonra ki yönetim inşallah üstüne düşeni yapar ve Sivas’ta tek bir işsiz kardeşimiz kalmaz. Benim Sivaslılara sözüm vardı. Eğer görevime devam edebilseydim bir tane işsiz kardeşim kalmayacaktı. Bize oy verip vermeyen herkese teşekkür ettim ve haklarımızı helal ediyoruz. Onlarda bizlere haklarını helal etsinler. Ben yerimi Zeki Bey’e çiçeklerle teslim edeceğim. Ben ve ekip arkadaşlarım sevdalısı olduğumuz şehre küskün değiliz ve küsmeyeceğiz. Hepimizin anlı açık başı dik ve buradayız. Şehrimizde oluşturduğumuz birlik ve beraberliğin devam etmesi mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Bugüne kadar dürüstlükten mertlikten ve dik duruşumdan ödün vermedim ve vermedik. Bugüne kadar bana güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonrada yapılan doğruların yanında olacağız. Yapılan yanlışlarında karşısında olacağız. İçeride muhalefet olacaksak da mertçe delikanlıca muhalefet yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini kaybeden Eken’in hafta içi görevini teslim etmesi bekleniyor.