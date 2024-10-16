Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla kurum bünyesinde sahada çalışan kadın personellerle bir araya geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen buluşmada Tarım Akademisi’nde çalışan ve sahada peyzaj çalışmalarına katkıda bulunan kadınlar Başkan Özlü ile sohbet etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla sahada çalışan kadın personellerle buluştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, Tarım Akademisi ve saha personellerinin bir araya geldiği buluşmaya İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da eşlik etti. Tarım politikalarında kadınların fikir ve emeklerinin önemli olduğunun altı çizilirken saha personellerinin Düzce’nin her karışında emeği olduğu da vurgulandı. Başkan Faruk Özlü, kadınlarla sohbet ederek nereli olduklarını sordu, istek ve taleplerini tek tek dinledi. Düzce’nin verimli topraklarında Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan Tarım Akademisi’nde yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Faruk Özlü, sahada yürütülen çalışmaları da tebrik ve takdir ettiğini ifade etti.

Buluşma sonunda özel günün anısına Düzce’yi güzelleştiren kadın çalışanlara hediye takdim edilirken hatıra fotoğrafı da çektirildi.