Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ramazan ayının ilk gününden bu yana teravih namazlarında da vatandaşlarla birlikte olmaya devam ediyor. Namaza sonrası cemaate salep ikramında bulunan Başkan Dursun, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın manevi atmosferini paylaşmak için düzenlediği etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan da Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, her akşam farklı bir camide teravih namazında vatandaşla bir araya geliyor.

Her akşam farklı cami

Başkan Dursun’un son durağı Merkez Habipler Mahallesi oldu. Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde vatandaşla bir araya gelen Başkan Dursun, teravih namazı sonrası onlarla sohbet etti. Cemaate salep ikramında bulunan Başkan Dursun, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Birlik ve beraberlik ayı Ramazan

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ramazan demek birlik, beraberlik demek. ‘Sultangazi’de aile sıcaklığında Ramazan’ diyerek 7’den 70’e tüm komşularımıza hitap edecek etkinlikler düzenliyoruz. Bunun yanı sıra Ramazan’ın başından bu yana her akşam farklı bir camimizi ziyaret ederek komşularımızla birlikte teravih namazını eda ediyor, Ramazan’ın huzur ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cemaate namaz sonrası her akşam belediyemiz tarafından salep ikramında bulunuyoruz. Özellikle Ramazan’da komşularımızla daha fazla bir arada olmaya gayret gösteriyoruz. Komşularımızın gönlüne dokunabiliyorsak, hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.