Bilecik’in Söğüt ilçesinde minik öğrenciler, Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u ziyaret etti.

700. Yıl METEM Anaokulu öğrencileri, okul öncesi öğretmeni ve çocuk gelişimi ve eğitmeni alan şefi, öğretmenleri rehberliğinde Belediye Başkanı Durgut’u makamında ziyarette bulundu. Öğrenciler, kendi hazırladıkları çiçek buketini Durgut’a verdi. Ziyaret esnasında ise minik öğrenciler sırayla isteklerini belirttikten sonra başkan Durgut’a çalışmaları için teşekkür etti ve başarılarının devamını dilediler. Başkan Durgut ise; “Öğrencilerimizin hazırladıkları çiçek buketi için teşekkür ederim. Bu güzel, anlamlı ziyaretleri için tüm öğrencilerimize ve İdarecilerimize teşekkür ederiz” dedi.