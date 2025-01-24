Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Göktaşlı Mahallesi’nde muhtar, esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelerek mahalle ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi. Başkan Durbay’ın samimi yaklaşımı mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Göktaşlı Mahallesi’nde çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretine, Göktaşlı Mahalle Muhtarı Bayram Güneş’i muhtarlık binasında ziyaret ederek başlayan Başkan Durbay, mahalledeki ihtiyaçlar ve talepler hakkında bilgi aldı. Muhtar Bayram Güneş ile yapılan görüşmenin ardından Başkan Durbay, Göktaşlı Mahallesi’nde esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileyen ve mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Durbay, samimi diyaloglarıyla gönüllere dokundu. Ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Durbay, belediyenin mahalle için gerçekleştireceği projeler ve hizmetler hakkında da bilgi verdi. Başkan Durbay, yurttaşların taleplerini yerinde dinlemenin ve çözüm üretmenin Şehzadeler Belediyesi’nin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Göktaşlı Mahallesi ziyaretinin ardından Başkan Durbay, mahalle sakinlerine teşekkür ederek çalışmaların devam edeceğini ifade etti.