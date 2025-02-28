Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, seçim sürecinde tanıştığı ve belediyeye davet ettiği Nehir Yılmaz’ı ailesiyle birlikte makamında ağırladı. Durbay, Nehir’in kendisi için ettiği duaları unutmadığını belirterek, sosyal projelerle çocuklara ve kadınlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Ahmet Bedevi Mahallesi ziyaretinde tanıştığı Nehir Yılmaz ile sohbet etmiş ve o gün kendisine dua eden küçük Nehir’e, seçimi kazanması halinde belediyede ağırlamak istediğini söylemişti. Başkan Durbay, verdiği sözü tutarak Nehir’i kardeşi Dicle ve annesi Mizgin Yılmaz ile birlikte makamında misafir etti.

Nehir’i sıcak bir şekilde karşılayan Başkan Durbay, geçen yıl Nehir ile yaşadıklarını şöyle hatırlattı: "Geçen yıl bugün seninle berabermişiz. O gün bana ‘Benim için dua eder misin?’ demiştim, sen de ‘Tabii ki’ demiştin. Senin dualarınla ben başkan oldum. Çok teşekkür ederim tekrar ziyaretime geldiğin için. Nehir ve ailesi bizim için çok değerli. Onun sayesinde de çocuklarımıza güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Süt dağıtımı gibi sosyal yardımlarda bulunuyor, okullara destek veriyoruz."

Ziyaret sırasında mahallede yaşayan kadınların eğitim taleplerini de değerlendiren Başkan Durbay, bu konuda yürütülen çalışmaları anlattı. Başkan Durbay, "Kadınlar için okuma yazma kursları açmayı planlıyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yaparak, kursları doğrudan mahallelerde açacağız. Böylece kadınlarımızın eğitime erişimi daha kolay olacak. Çocuklarını okula bırakıp kendi derslerine katılabilecekler. Ayrıca büyük bir kreş açmayı da planlıyoruz. Kadınların sosyal hayata daha fazla katılım sağlaması için elimizden geleni yapacağız. Sizlerin mutluluğu bizim için önemli. Nehir, seninle tekrar görüşmek isterim" diyerek Nehir ve kardeşi Dicle’ye hediyeler verdikten sonra minik misafirini uğurladı.