Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, fitre ve zekatların deprem bölgesine gönderilmesinin önemine işaret etti.

Başkan Ziya Duranay, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde büyük yıkımlar olduğunu, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarca insanın işini, aşını, işyerlerini, evini, yurdunu, yakınını kaybettiğini söyledi.

Duranay açıklamasında, “Yaşanan bu asrın yıkıcı depremden etkilenen vatandaşlarımız için ülkemiz, hatta tüm insanlık tek yürek arama kurtarma gıda, çadır, kıyafet, battaniye ve diğer insani yaşam yardımlarda bulunmuşlardır, bütün hayır sahiplerine minnettarız.

İlimizin ayağa kalkması, normal hayata kavuşması için enkaz kaldırma çalışmalarının bir an önce bitirilmesi ve el birliği ile ilimizin ayağa kalkması içini birlikte çalışmakla olacaktır. Normal hayata geçmek için ilk önce Elektrik, Doğalgaz, Su şebekesinin bir an önce devreye alınması gerekiyor. Çadırda yaşayan evi az hasarlı, hasarsız bina sakinlerinin evlerine taşınması ile normal hayata geçmekle olabilecektir. Evi yıkılan, ağır hasarlı olup merkezde ve kırsalda yakınların yanında kalan vatandaşlarımıza yardımların devam etmesi fitre ve zekatların bu bölgeye yapılması, ihtiyaçların karşılamak hem de yaşama gücünü arttırmak amacıyla Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay, Ülkemizde ve bölgede önde gelen STK, hayır kurumlarının keseceği adak, akika, vacip ve şükür kurbanların ve diğer malzemelerin bölgemizde alınması ekonomik gücün artmasına ve yaraların sarsılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.