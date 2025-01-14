DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, gelişmekte olan spor branşlarından Kuraş Branşı Ümitler Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Düzce’nin gururu Ayşe Naz Tosun’u ağırladı.

Moğolistan’ın Ulanbatur şehrinde düzenlenen şampiyonada elde ettiği başarıyla gururlandıran Ayşe Naz Tosun, Judo Antrenörü Nermin Alayıldız eşliğinde Çilimli Belediye başkanı Yılmaz Yıldız’ın misafiri oldu. Başkan Yılmaz, “Şampiyonumuzla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Çilimli’mizin genç yeteneklerini her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Başarılarıyla bizlere gurur yaşatan sporcumuzu yürekten kutluyor, gelecekte de nice başarılar elde etmesini diliyorum. Ayşe Naz kardeşime bu anlamlı ziyareti için teşekkür ediyor, sporda örnek bir isim olarak daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi.