Kılınan cenaze namazın ardından Dündarlı Köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılanlar başsağlığı dileyerek Başkan Dündar’ın acısını paylaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başkan Mustafa Dündar’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı bu acılı gününde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Rodop Bölgesi Milletvekili İlhan Ahmet, Rodop Bölgesi eski Milletvekili Ahmet Hacıosman, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Konsolosu Neslihan Altay, Muavin Konsolos Barış Çulha, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Osmangazi Belediyesi bürokratları, yakınları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

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