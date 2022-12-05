Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 82 yaşında hayatını kaybeden babası Hacı Hüseyin Dündar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Dündar’ı telefonla arayarak taziyede bulundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 82 yaşında hayatını kaybeden babası Hacı Hüseyin Dündar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Dündar’ı telefonla arayarak taziyede bulundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın babası Hacı Hüseyin Dündar, 82 yaşında hayatını kaybetti. Hacı Hüseyin Dündar’ın cenazesi Yunanistan’ın Gümülcine Dündarlı Köyü’nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı bu acılı gününde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Rodop Bölgesi Milletvekili İlhan Ahmet, Rodop Bölgesi eski Milletvekili Ahmet Hacıosman, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Konsolosu Neslihan Altay, Muavin Konsolos Barış Çulha, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Osmangazi Belediyesi bürokratları, yakınları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.
Kılınan cenaze namazın ardından Dündarlı Köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılanlar başsağlığı dileyerek Başkan Dündar’ın acısını paylaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başkan Mustafa Dündar’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Yorumlar