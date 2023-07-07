Altay Spor Kulübü’nün Başkanı Ayhan Dündar, yeni sezon öncesinde siyah-beyazlı takımın antrenmanını ziyaret edip başarı dileklerinde bulundu.

Geride kalan sezonda zaman zaman sıkıntılı günler geçiren Altay, ligi 41 puanla 12. sırada tamamlamayı başarmıştı. Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz Salı günü İzmir etabıyla start verdi. Altay Spor Kulübü’nün Başkanı Ayhan Dündar ve geçtiğimiz günlerde Gençlik Gelişim Sorumlusu görevine getirilen İbrahim Akın, teknik direktör Tuna Üzümcü önderliğinde gerçekleşen son antrenmanı yakından takip etti ve oyuncularla mini bir toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından da bu ziyaretle ilgili bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Ayhan Dündar, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Altay Akademi Yönetimimiz ve Akademi Gençlik Gelişim Sorumlumuz İbrahim Akın, profesyonel futbol A takımımızın akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret ederek yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundular” ifadelerine yer verildi.