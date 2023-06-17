Osmanlının savaş meydanlarında şehit düşen ilk ve tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar’ı anmak için Kosova’da bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, TİKA ve Kosova İslam Birliği’ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini düzenlediği Sultan 1’inci Murad Hüdavendigar’ı anma programı öncesinde Başkan Dündar, Kosova’da bir dizi ziyarette bulundu. Dündar, beraberindeki heyetle birlikte Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye Cumhuriyeti Piriştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnova ve TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer’i ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneksel anma etkinlikleri vesilesiyle geldikleri Kosova’da birlik, beraberlik ve kardeşlik için bulunduklarını belirterek, "Türkiye’nin gönül coğrafyalarından biri olan, dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova’dayız. Sizlerin, bizlere karşı olan bu hoşgörüsü ve samimiyeti bizlere cesaret veriyor. Buraya geldiğimiz zaman kendimizi evimizde hissediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da desteğinizin ve hayır duanızın devam etmesini istiyoruz” dedi.