Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz İlkokulu’nu ziyaret etti. Kendisini sevgi gösterileri ve çiçekler ile karşılayan öğrencilerle eğlenceli dakikalar geçiren Başkan Dündar, okul bahçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağısı kampanyasına da destek verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz İlkokulu’nu ziyaret etti. Kendisini sevgi gösterileri ve çiçekler ile karşılayan öğrencilerle eğlenceli dakikalar geçiren Başkan Dündar, okul bahçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağısı kampanyasına da destek verdi.

Gençlerin talepleri doğrultusunda onların eğitim ve sosyal hayatlarını geliştiren birçok projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününden itibaren okul ziyaretleri yaparak, öğrenci ve öğretmenlerin yanında yer almayı sürdürüyor. Başkan Dündar’ın okul ziyaretlerindeki son durağı Hamitler Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz İlkokulu oldu. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte okulu ziyaret eden Başkan Dündar’ı öğrenciler okul bahçesinde çiçekler ile karşıladı. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Dündar, derslerini çalışmaları ve öğretmenlerini dinlemeleri yönünde öğrencilere nasihatlerde bulunarak, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Dündar, ziyaretin anısına öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

Osmangazi Belediyesi olarak eğitim alanındaki hizmet ve yatırımlar ile her zaman öğrencilere destek olduklarının altını çizen Başkan Dündar, “Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününden itibaren okullarımızı ziyaret ediyoruz. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Osmangazi’deki tüm eğitim yuvaları bizler için kıymetli. Üzerimize düşen her türlü görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin çok daha iyi koşullarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri hepimizin ortak dileği. Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Dündar, Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz İlkokulu ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağısı kampanyasına da destek verdi. Okul bahçesinde yer alan kan bağışı aracını ziyaret eden Başkan Dündar, kan bağışında bulunan öğretmen ve velileri tebrik etti. “Kan acil değil sürekli olan bir ihtiyaçtır” diyen Başkan Dündar, herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.