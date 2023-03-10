Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında yaraların sarılması için bölgedeki çalışmalara destek veren Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesinden Bursa’ya gelen aileleri de yalnız bırakmıyor. Deprem bölgesinden Bursa’ya gelen vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Soğanlı Kültür Merkezi’nin fuaye alanını Sevgi Mağazası’na dönüştüren Osmangazi Belediyesi, binlerce depremzede vatandaşa ücretsiz kıyafet hizmeti sağladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ilçeye yerleşen depremzede vatandaşları tek tek ziyaret ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyor. Başkan Dündar, deprem sonrası Hatay’dan Bursa’ya gelerek Mehmet Akif Mahallesi’ne yerleşen Sipahi ailesini ziyaret etti. Hatay’daki evleri yıkılan Necmettin Sipahi ve ailesini, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve Mahalle Muhtarı Osman Sakin ile birlikte ziyaret eden Dündar, deprem felaketini yaşayan aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aileyle sohbet eden ve çocuklara hediyeler veren Başkan Dündar, hem deprem bölgesindeki hem de Osmangazi’deki depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Sipahi Ailesi de Başkan Dündar’a ziyaretten ve tüm depremzedelere verdiği büyük destekten dolayı teşekkür etti.