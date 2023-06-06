Altay Spor Kulübü’nde yapılan Olağan Genel Kurul’da tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçilen Ayhan Dündar, “Büyük zorluklar çektiğimizi herkes biliyor, ama takımızı hak ettiği ligde tutmayı başardığımız için çok mutluyuz” dedi.

İzmir Atatürk Stadyumu’nda bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi’nin toplantı salonunda yapılan kongrede mevcut Başkan Ayhan Dündar, 282 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kongre sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Altay Spor Kulübü’nün Başkanı Ayhan Dündar, “Bu kadar imkansızlığa rağmen borçlarımızı çok normal şartlarda frenlediğimizi düşünüyorum. Bir şeyleri hep beraber başardığımızı düşünüyorum. Borçlar ve ligde kalma konusunda yardımcı olan herkese, tüm büyüklerime teşekkür ediyorum. Herkesin, o, bu, şu demeden gerçek anlamda birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi inancındayım. Altay camiası çok büyük bir camia. Gerçek anlamda kenetlenme olursa borçlarımız üstesinden gelinemeyecek rakamlar değil” ifadelerini kullandı.

“Bize güvenin”

Altyapının önemine de vurgu yapan Başkan Dündar, “Transfer tahtası açık olsaydı da gençlerimize güvenme ve onların gelişmesi noktasında önceliğimizi altyapıya verecektik. Altay’ın kurtuluşu öz kaynağındadır. Altay camiasının her zaman insan kaynağına ihtiyacı vardır. Zorlu süreçte gerçek anlamda göreve geldikten hemen sonra içimde umut vardı. Sezona başlarken “Altay küme düşecek, taraftar yönetime el koydu” diye söylentiler oldu. Ancak o değerleri taşımıyorsa o kulübün başında olmasının bir manası yok. Bu anlamda gerçek hissiyatım sahip çıkmak. Geçen sene yeterli derecede destek verilmemesinin temelinde bir şeyler yatabilir. Ancak bundan sonra Altay’ın bir kuruşunu kimseye peşkeş çekmeyecek kişileri ve Altay’ı en üst seviyeye çıkarmak anlamında insanların bize güvenmesini istiyorum. Her desteğin Altay’ın menfaatine olacağının garantisini veriyorum” dedi.