Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları karşısında tepki gösteren tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, dünyanın umudunun Türkiye olduğuna dikkat çekti. Dündar, “Tüm dünyanın gözü Orta Asya devletleri üzerinde. Buradaki devletlerle nasıl iş yapabiliriz diye mücadele veriyor. Biz Türk dünyası olarak kendimizi sınırlamıyoruz. Bizim gönül coğrafyamız var. Türkiye sınırları, Türkiye’den büyüktür. Türk dünyası, Balkanlar, gönül coğrafyası ve İslam âlemi hepsi buraya bakıyor” dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından restore edildikten sonra üniversite öğrencileri için eğitim ve kültür merkezi haline dönüştürülen Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nin Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan ‘2023 yılı Güz Dönemi’ programı başladı. Bu programlar çerçevesinde düzenlenen “Dış Türkler ve Türkiye” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Başkan Dündar, Batı Trakya, Balkanlar, Orta Asya ve Orta Doğu’daki gelişmeler hakkına bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Konferansa; AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’un yanı sıra, Tacikistan Dangara Belediye Başkanı İslomiddin Rahmon, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

“Sinsi bir politikayla Batı Trakya’daki azınlık yokluğa doğru gitti ve gidiyor”

Türkiye’nin dünyadaki herkesin umudu olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şuan uzun sistemli sinsi bir politikayla Batı Trakya’daki azınlık yokluğa doğru gitti ve gidiyor. Köyler ve şehirler boşalıyor. Orada istenilen amaca ulaşılmış oluyor. O bölgede kalsan orada yapacak bir işin yok, tarım yapsan onun için bir ortam yok, Türkiye bizlere her dönem sahip çıktı. Burada iş yapacak olanlara her türlü ortamı hazırladı. İnsanlarımız çalışkan üretim yaparak iş sahibi oldu. Kendini geliştirerek çocuklarını okutup bir yerlere geldi. Balkanlar karışık bölge coğrafyası zor. Bununla birlikte milliyetler çok karışık. O milliyetler sebebiyle o bölge her zaman dünya siyasetine yön veren yerler oldu. Bosna’da 50 yılda bir savaş olur, orada insanlar hep beraber yaşıyor ama savaş için bir sebep oluyor. Balkanlarda sürekli sıkıntılar var, Yunanistan demokrasi içinde insanları bir şekilde yok edip sindiriyor. Bulgaristan kominizim içinde kültürünü değiştirmiş durumda. Bu bölgede Müslüman Türkün üzerine oyunlar oynanarak Türklerin gelişmesinin ve ilerlemesinin önüne geçiliyor” dedi.

“Tüm dünyanın gözü Orta Asya devletleri üzerinde”

Batı Trakya’daki seçimlerde uygulanan politikayla milleti birbirine düşürdüklerini aktaran Dündar, “Bu seçimlerde öyle bir sistem uyguladılar ki köy muhtarlarını dahi listeye koydular. Karışıklık oldu millet birbirine düştü. Rusya, savaş halinde Orta Asya ile ilgilenemiyor. Tüm dünyanın gözü Orta Asya devletleri üzerinde buradaki devletlerle nasıl iş yapabiliriz diye mücadele veriyor. Biz Türk dünyası olarak kendimizi sınırlamıyoruz. Bizim gönül coğrafyamız var Türkiye sınırları Türkiye’den büyüktür. Türk dünyası, Balkanlar, gönül coğrafyası ve İslam âlemi hepsi buraya bakıyor. İsrail’in yaptığı katliama Avrupa’dan bir ses çıkmıyor. Buradaki katliama sadece Türkiye ses çıkartıp tepki gösteriyor. Herkesin umudu Türkiye olmuş durumda. İsrail hastaneyi bombalıyor. Burayı Hamas havaya uçurdu diye algı yapıyorlar. Bu algıyı Avrupa kamuoyunda yapıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Bursa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tacikistan Dangara Belediye Başkanı İslomiddin Rahmon da Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı örnek hizmetlere hayran kaldığını dile getirdi.