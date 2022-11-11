Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne atanan Cihat Çanak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dündar, tahliye olan ve acil ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlar için gıda, kırtasiye ve giyecek gibi çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne atanan Cihat Çanak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dündar, tahliye olan ve acil ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlar için gıda, kırtasiye ve giyecek gibi çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Başkan Mustafa Dündar’ı makamında kabul eden Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, aynı zamanda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu’nun aktif üyesi olan Osmangazi Belediyesi’nin, müdürlük bünyesinde kurulan Sosyal Market’e yaptığı düzenli yardımlar için Başkan Dündar’a teşekkür etti. Müdür Çanak, daha sonra müdürlük bünyesinde hizmet veren Sosyal Market ve Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü’nü gezdirerek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nca yürütülen DENGE Projesi çerçevesinde kurulan Sosyal Markete, kurum olarak düzenli yardımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ceza İnfaz Kurumundan tahliye olan ve acil ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlar için gıda, kırtasiye ve giyecek gibi çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla açılan Çocuk Hizmetleri Bürosunu gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, ziyaretin anısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a, suça sürüklenen çocuklar tarafından yapılan Türk Bayrağı motifli filografi hediye etti.