Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen belediye başkanları koordinasyon toplantısının ardından Samandağ ilçesine geçerek Osmangazi Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen belediye başkanları koordinasyon toplantısının ardından Samandağ ilçesine geçerek Osmangazi Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Dündar, Hatay’ın İskenderun ilçesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında düzenlenen AK Parti’li belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Dündar, toplantının ardından depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’ın Samandağ ilçesine geçti. Temaslarının ikinci gününde, Samandağ ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Iğdır Valisi Engin Sarıibrahim ile bir araya gelen Başkan Dündar, bölgede devam eden çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Deprem bölgesindeki Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Dündar, verilen hizmetler ve ihtiyaçlar ile ilgili ekiplerden bilgi aldı.