Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir ayda 38 ton ambalaj atığı toplandığını söyledi.

Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce Başkan Dündar, meclis üyelerine Osmangazi Belediyesi’nin Haziran ayında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Kurban Bayramı’nda belediye olarak yoğun mesai sarf ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi ilçesinde 2 farklı noktada kurban satış pazarı açıldı. Bu pazarlarda vatandaşların hijyenik ve rahat bir şekilde hizmet alabilmesi için her türlü tedbiri aldık. Osmangazi ilçesindeki kurban pazarlarında 5 bin büyükbaş 12 bin de küçükbaş hayvan satışa çıktı. İlçemizde 24 faklı noktada kurban kesim yeri hizmete sunduk. Bayram boyunca bin 150 personelle hizmet verdik. Bayram sabahından itibaren kesim yapan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Kesimler bittikten sonrada kesim yerleri ve kurban pazarlarını ekiplerimiz hızlı bir şekilde temizleyerek tertemiz hale getirdi” dedi.

“Belediye olarak çevreye büyük önem veriyoruz”

Osmangazi Belediyesi olarak son 5 yılda fidan dikimi noktasında büyük yol kat ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Tarihi İnkayaÇınarı’nın tohumlarından fidan üretip bu fidanları şehrimizin farklı noktalarına dikiyoruz. Bu sayede şehrin yeşilinin artmasını sağlıyoruz. Bu yıl OSMEK kurslarımızı başarıyla bitirenlere sertifikalarını verdik, yeni dönemde 86 branşta 23 farklı merkezde dış ticaretten, ön muhasebeye kadar pek çok noktada vatandaşlarımız hizmetinde olacağız. Belediye olarak çevre koruma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Okullar arası çevre yarışmaları düzenledik. Çocuklarımızın çevreye karşı bilincinin oluşması noktasında çalışmalar sürdürüyoruz. Yaptığımız yerinde çalışmalarla bir ayda 38 ton ambalaj atığı toplandı. Osmangazi Belediyesi olarak edebiyat severler için farklı çalışmalarımız var ilçemizde 7 farklı noktada kütüphanemiz var bu kütüphaneler aktif bir şekilde çalışıyor. Bu merkezlerde vatandaşlarımızı edebiyat severlerle buluşturuyoruz” diye konuştu.

Başkan Dündar’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin oylanmasıyla meclis toplantısı sona erdi.