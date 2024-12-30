Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ufuk Mahallesi ‘Sosyal Konutlar’ sakinlerinin kentsel dönüşüm tepkisine karşı açıklama yaptı. Başkan Duman: “Tüm hak sahiplerinin imzalamasını bekliyoruz. Ardından burada kentsel dönüşüm başlayacak. Süre dolsa bile bir hak kaybı yaşamayacaklar." dedi.

İzmir’in Buca ilçesi Ufuk Mahallesi’nde toplam 20 blok ile 400 daireden oluşan ‘Sosyal Konutlar’ sitesi sakinleri, kentsel dönüşüm için kendilerine söz verildiğini fakat herhangi bir adım atılmadığını öne sürmüştü.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman konuya ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal Konutlar’daki süreci en başından beri çalışma arkadaşlarıyla birlikte yakından takip etiklerini aktaran Başkan Duman, “Seçim döneminde burada vatandaşlarımızla görüştük. Geçen hafta da iki görüşme gerçekleştirdim. Burada 280’e yakın mülk sahibi bulunuyor. Tüm hak sahiplerinin imzalamasını bekliyoruz. Ardından burada kentsel dönüşüm başlayacak. İki taraf içinde bizler garantör konumunda olacağız. Buradaki vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Süre dolsa bile bir hak kaybı yaşamayacaklar. Herkes sağlıklı konutlara kavuşacak” ifadelerine yer verdi.