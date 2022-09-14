Gesi bölgesinde çiftçilere 10 ton aspir tohumunun ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, toprak ile buluşan tohumların artık birer aspir tarım ürünü olarak hasat edildiğini ve bugün ilk hasatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gesi bölgesinde çiftçilere 10 ton aspir tohumunun ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, toprak ile buluşan tohumların artık birer aspir tarım ürünü olarak hasat edildiğini ve bugün ilk hasatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üreten bir ülke olmanın en önemli şartı milli değerlere sahip olmaktan geçtiğini bu amaç ile hem tarıma, hem de çiftçilerimize destek olmak için toplamda 10 ton aspir tohumu dağıttıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “ Çiftçilerimizi teşvik ederek tarımsal üretime destek oluyoruz. Amacımız tarımsal üretimin artırılmasının yanı sıra bu Anadolu topraklarında ekilen ata tohumlarının yeniden bu topraklarda buluşmasını sağlamak. Yerel tohumların geleceğe taşımak için çiftçilere destek olan Melikgazi Belediyesi, bu çalışma ile Bölge tarımın gelişmesine, istihdama ve ekonomiye de katkı sağlamaktadır. Hasat edilen aspir tohumunun sofralarımızda yemek yağ olarak değerlendirilecektir. Aspir bitkisi bu yöreye özgü olup özelikle yağı birçok tedavi için adeta bir ilaç deposudur. Aspir tohumu yağından elde edilen yağ asitidir. Vücudumuz tarafından üretilmeyen dışarıdan alınması gereken yağ asitlerinden biridir" dedi.

Palancıoğlu, "172 çiftçimize 4. ayda 10 ton aspir tohumu verdik. 360 dekara ekim yapılarak yaklaşık 3 bin 600 ton aspir beklenmektedir. Aspir tohumlarından da 90 bin litre yağ elde edilecek. Bu da yaklaşık olarak 4 milyon 500 bin TL ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Yöresel bitki olan Aspir bitkisini sahipleneceğiz, üretime ve ekonomiye katkı sağlayacağız. Bu amaç ile aspir yağını markalaştıracağız" diye konuştu.