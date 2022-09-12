Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, son üç yıldır Melikgazi Belediyesi olarak 9 ayrı semtte anaokulu, ilk, orta ve lise olmak üzere 16 okul yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, son üç yıldır Melikgazi Belediyesi olarak 9 ayrı semtte anaokulu, ilk, orta ve lise olmak üzere 16 okul yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Osmanlı Mahallesinde bir okul inşaatı ile ilgili olarak bir Milletvekilinin açıklamaları üzerine eğitim ile ilgili bilgiler veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Osmanlı Mahallesinde temeli atılan okul ile ilgili olarak bilgi istenseydi verilebilirdi. Çünkü süreç devam ediyor. Son üç yılda 16 okul yatırımımız var. Bunlar içinde eğitime başlayan, inşaatı devam ile ihale sürecinde olan okullarımız var. 16 eğitim kurumunu inşa etme konusunda herhalde ülkemizde bir örneğimiz yoktur. Osmanlı Mahallesinde temeli atıldıktan sonra ihaleyi alan müteahhit firma tarafından inşaat durdurulduğu İçin okulumuzun ihalesi yeniden yapıldı ve farklı bir müteahhit firma İle sözleşme imzalandı. Dolayısı İle 10 gün içerinde inşaata yeniden başlayacak olup önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında teslim edilecektir. Ayrıca bu okulun 600 metre ilerisinde Danışmentgazi mahallesinde bizim yaptığımız ve mili eğitime teslim ettiğimiz yeni okulda 1300 öğrencimiz bu yıl eğitime başladı. Çok özel ihtisas liseleri inşa ediyoruz. Havacılık Lisesi, Dış Ticaret Lisesi gibi yani eğitimde ihtisaslaşmaya önem veriyoruz” dedi.

Çalışmalar konusunda isteyen kurum ve kuruluşlara her bilgiyi paylaşımda bulundukların ve yıl sonunda özellikle mecliste görsel brifing verildiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, eğitim, sağlık ve inanç yatırımların gerek belediye gerek ise hayırseverlerin desteği ile devam edeceğini kaydetti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 16 okul inşaatının toplam maliyetinin bugünkü rakamlarda 400 milyon civarında olduğunu bir belediye olarak bu tür eğitim yatırımları gerçekleştirdiklerinden dolayı teşekkür edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.