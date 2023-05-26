Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk ışıkları ile Ali Dağı’nda sabah yürüyüşü yaptı.

Bir doktor olarak sağlık için yürüyüşün ve sporun önemini sık sık dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu konuda örnek olmaya devam ediyor. Bu sabah yine Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık açısından topluma önemli mesajlar veriyor. Sabahın ilk ışıklarında Ali Dağı’nda yaptığı yürüyüş ile güne başlayan Büyükkılıç, Erciyes Dağı manzarası ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Sabah yürüyüşünün önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Her yeni güne, sabah yürüyüşü ile başlıyoruz. Hem zihnimizi hem de bedenimizi zinde tutuyoruz. Ali Dağı’nda sabah keyifli bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdim. Durup bir soluklanalım dediğimiz yerde de Erciyes’in heybetine ve ihtişamına kayıtsız kalamadım” diye konuştu.