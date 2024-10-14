Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel ödül töreninde ’Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü.

Başkan Dökmeci, ödülünü düzenlenen törenle teslim aldı. Sivrihisar’a olan bağlılığını ve hizmet anlayışını bir kez daha vurgulayan Başkan Habil Dökmeci, programda bir konuşma yaptı. Başkan Dökmeci, “İlçemize değer katmaya devam ediyoruz. Özverili bir şekilde ekibimle birlikte Sivrihisar’ımızı daha aydınlık, yaşanılabilir, ferah ortamlarda vatandaşlarımızın yaşamını sürdürmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum” dedi.