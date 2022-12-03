Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep’in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. "El ele veririz, birlikte aşarız" diyerek mesajına başlayan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Günlük hayat içerisinde kimseye muhtaç olmadan yer almak tüm bireylerin en tabii hakkıdır. Herkes gibi engelli vatandaşlarımızın da toplumsal hayat içerisinde yerini almaları, sosyal hayattan iş hayatına, spordan sanata kadar her alanda bulunmaları bizleri mutlu etmektedir. Ülkemizde yıllarca unutulan, sosyal devlet olmanın gerekleri bir bir yerine getirilirken, eğitimden istihdama, sosyal yardımlardan bakım hizmetlerine kadar reform niteliğinde yasal düzenlemelerle pozitif ayrımcılık gösterilerek engelli bireylerin önünde bulunan engel ve eşitsizlikler ortadan kaldırılmış, birçok alanda önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Yapılan bu düzenlemelerle birlikte bizlerin isteği engelli vatandaşlarımızın hayata küsmeden, günlük hayat içerisinde yer almaları ve hayata pozitif bakmalarıdır. Özellikle Ekim ayı içerisinde ülkemize gurur yaşatan Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli takımımız gibi daha birçok alanda başarılar elde eden engelli vatandaşlarımızın bu başarıları bizlere büyük mutluluklar yaşatırken, diğer engelli vatandaşlarımıza örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Araban Belediyesi olarak büyük fedakarlıklar gösteren başta Arabanlı engelli ailelerimizin yanlarında olduğumuzu ifade ederken, 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle ilimiz, ilçemiz ve ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımıza mutlu huzurlu yarınlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.