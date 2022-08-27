HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Karma Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hacı Doğma ve beraberindekilerle birlikte Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar’ı makamında ziyaret ederek, "Her sanayi esnafını dükkan sahibi yapana kadar çalışacağız" dedi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Karma Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hacı Doğma ve beraberindekilerle birlikte Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar’ı makamında ziyaret ederek, "Her sanayi esnafını dükkan sahibi yapana kadar çalışacağız" dedi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar’ın makamında bir araya gelen Karma Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hacı Doğma ve üyeleri, sanayi sitesinin gelişimi yönünde ve sanayi esnafının dükkan sıkıntısı bitirmek için görüştüler. Başkan Abdurrahman Pınar, “Odamız olarak Yüksekova esnafımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Yüksekova’nın gelişimi ve geleceği için oda olarak daima hizmet vermeye devam edeceğiz. Yüksekova Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi de sanayi esnafımıza da hayırlı olur inşallah’’ dedi.

Başkan Hacı Doğma ise, ’’Tek amacımız tüm sanayi esnafımızı bir araya toplayıp dükkan sahibi yapmaktır. Hedefimiz Yüksekova’nın geleceğidir. Bu esnafımızın sorunu, sıkıntısı nerede çözülecekse, o noktada birleşeceğiz. Tüm oda başkanlarından destek istiyoruz. Bizleri bugün makamında ağırlayan başkan Pınar’a teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.