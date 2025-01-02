Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İslam Dünyası için çok önemli bir gün olan Regaip Kandili’nin barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni eden Başkan Doğan, “Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, refah ve birlik, beraberlik duygularımızın daha da öne çıktığı, manevi dünyamızda önemli bir yeri bulunan Regaip Kandili kutsal, önemli ve özel bir gecedir. Bir kez daha Regaip Kandili’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde bizler de sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve birliğin güçlenmesine gayret göstermeliyiz. Bu kutsal gecede yapılacak tüm duaların kabul olmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşünceler ile Tüm İslam âleminin, Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimin Regaip Kandili’ni kutluyor, barış, huzur, sağlık, mutlu ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.