Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü’deki tüm okullara 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hediye gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü için gönderdiği hediyeler, Vezirköprü’deki okullara, Vezirköprü Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından ulaştırıldı.

Okul müdürlerine hediyeleri ulaştıran Vezirköprü Bölge İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’ın ilçemizdeki tüm okullara göndermiş olduğu hediyeleri kıymetli öğretmenlerimize ilettik. Ayrıca başkanımızın özel selamlarını ileterek, öğretmenlerimizin gününü kutlama mesajlarını da belirttik” dedi.