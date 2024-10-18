Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Doğan, mahallelerin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve taleplerini en iyi şekilde yansıttıklarını, yönetim ve halk arasında önemli bir bağ kurduklarını belirterek, “Mahallelerimizin en önemli temsilcileri, halkımızın sesi ve kamu hizmetlerinin köprüsü konumunda bulunan muhtarlar mahallelerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve taleplerini en iyi şekilde yansıtan, yerel yönetim ile halk arasında önemli bir bağ kuranlarsınız. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak muhtarlarımızın taleplerini yerine getirme konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri uyum içinde çalıştığımız muhtarlarımızla, birlik ve beraberliğimiz devam edecektir. Halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz. Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.