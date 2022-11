Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan İzmir’de düzenlenen, “Kütahya Tanıtım günleri” fuarında görev alarak ilçenin ve belediyenin tanıtımına etkin katkı sağlayan personel ile EMKO kooperatifi yöneticilerine teşekkür etti.

İzmir’de 3 gün süren tanıtım günlerinde açılan Emet stantlarında ve fuarda düzenlenen etkinliklerde görev alan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) yönetimi, özel kalem ve basın birimi personelleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Başkan Doğan,” Memleket sevdası her şeyden önce gelir. Görev alan personelimiz ve kooperatifimiz yöneticileri, memleketimizin tanıtımını asli görev kabule ederek, 3 gün etkin bir tanıtım gerçekleştirilmesine büyük emek vermişlerdir. Kendilerine belediyemiz ve halkımız adına teşekkür ediyorum. Ayrıca İzmir’de açılan fuara katılarak stantlarımızı zenginleştiren başta ilçemiz üreticilerinden Ömer Toprak olmak üzere üreticilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Gazi Emet’imiz her alanda etkin bir şekilde temsil etmeye ve yer altı ve yer üstü zenginliklerini her platform da tanıtmaya devam edeceğiz “dedi.