Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan deve güreşleri için hazırlıklar tamamlandı. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, tüm güreşseverleri şenliklere davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivallerinde heyecan sürüyor. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kuyucak deve güreşleri için son hazırlıklar da tamamlandı.

Başkan Doğanca herkesi şenliklere davet etti

Kuyucak Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan yılın büyük deve güreşi için geri sayım başlarken, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 9 Şubat Pazar günü yapılacak olan Deve Güreşi Festivali’ne tüm vatandaşları davet etti. Başkan doğanca: "Yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Kuyucak Belediyesi Deve Güreşleri Festivali, Kuyucak Arenası’nda yapılacak. Belediyemizin katkılarıyla düzenlenecek olan Kuyucak Deve Güreşleri Festivali’ne Türkiye’nin 3 bölgesinin birbirinden ünlü pehlivan develeri katılacak. Kuyucak Deve Güreşi Arenası’nda 9 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak olan ve pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olacak güreşler için hazırlıklar da tamamlandı. 8 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te Kuyucak Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile şenliklerimizi başlatacağız. 9 Şubat Pazar günü de tüm halkımızı deve güreşi şenliklerimize bekliyoruz" dedi.